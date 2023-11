Face à la Serbie, Tedesco offre un onze de base plein de surprises !

Domenico Tedesco a décidé de donner une chance aux plus jeunes face à la Serbie. Trois joueurs vivent leur première titularisation.

Pour ce match amical délocalisé à Louvain, Domenico Tedesco a décidé de faire tourner son onze face à la Serbie.

Quelques surprises et beaucoup de titulaires habituels au repos donc. En défense, on retrouve le quatuor Debast, Theate, Al-Dakhil et Deman, tous les deux titulaires pour la première fois.

Dans le milieu de terrain, Vermeeren a également droit à sa première titularisation chez les Diables aux côtés de Mangala et Tielemans.

Le trident offensif sera lui composé de Carrasco, Bakayoko et Openda, en pointe.

Le XI titulaire des Diables face à la Serbie : Sels, Debast, Theate, Al-Dakhil, Deman, Mangala, Tielemans, Vermeeren, Carrasco, Bakayoko, Openda.