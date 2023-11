Arthur Vermeeren encensé après sa première chez les Diables : "Il doit être à l'Euro"

Le jeune milieu de terrain de l'Antwerp a fête sa première titularisation chez les Diables. Un match solide et un grand avenir s'il continue sur ces bases.

Arthur Vermeeren a impressionné mercredi soir lors de la rencontre amicale entre la Belgique et la Serbie. Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière chez les Diables Rouges, il a montré qu'il pouvait être solide dans l'entrejeu.

Une prestation qui en a déjà convaincu plus d'un ? Marc Degryse n'a pas hésité à donner son avis sur VTM et estime que Vermeeren "doit être repris pour l'Euro s'il continue à jouer comme ça à l'Antwerp et que son niveau de jeu reste le même".

Reste à voir dans quel système Domenico Tedesco l'utiliserait à l'avenir : plutôt en 6 comme en club, ou en 8 comme il l'a placé mercredi soir face à la Serbie ?