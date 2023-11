Incroyable : le Brésil commence très mal sa campagne de qualification pour 2026 !

Le Brésil peut-il manquer la Coupe du Monde 2026 ? On en est très loin, surtout au vu du nombre d'équipes qualifiées, mais le début de campagne des Auriverde est catastrophique.

Cette nuit, le Brésil a subi sa deuxième défaite d'affilée en qualifications pour le Mondial 2026 lors de la 5e journée qualificative de la zone CONMEBOL. La Seleçao se déplaçait en Colombie, et s'est inclinée 2-1 à Bogota.

Avec une équipe toujours privée de Neymar gravement blessé, mais qui alignait tout de même le duo du Real Madrid Vinicius Jr - Rodrygo devant, le Brésil a subi la loi d'un certain Luis Diaz, attaquant de Liverpool qui a récemment vécu l'enfer quand ses parents ont été kidnappés en Colombie. Le père du buteur était en tribunes et a été filmé très ému lors des buts de son fils.

Sur le terrain côté colombien, on retrouvait notamment Daniel Munoz, latéral du Racing Genk, ainsi que son ancien coéquipier Jhon Lucumi. Carlos Cuesta, l'autre international colombien du club limbourgeois, est resté sur le banc. Avec cette victoire, la Colombie compte 9 points en 5 rencontres et figure à la 3e place de la poule qualificative ; le Brésil est actuellement 5e. Mais 6 des 10 équipes de CONMEBOL sont qualifiées, et la 7e dispute un barrage intercontinental : difficile d'imaginer le pire !