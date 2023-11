La Bulgarie offre un énorme cadeau aux Diables Rouges

En cas de victoire face à l'Azerbaïdjan, la Belgique prendrait la première place du groupe. De quoi lui accorder le statut de tête de série à l'Euro.

La Belgique pourrait bel et bien être tête de série à l'Euro 2024 en cas de victoire face à l'Azerbaïdjan dimanche lors du dernier match de groupes dans cette phase qualificative.

Un statut qu'elle pourrait décrocher grâce à plusieurs facteurs dont la fatidique barre des 20 points à atteindre dans cette phase afin d'être dans le top 5 des meilleures nations.

Un top 5 (presque) connu

La Belgique pourra tenter sa chance puisque son seul "rival" dans cette course au top 5 était la Hongrie et que cette dernière n'a pu faire mieux qu'un partage face à la Bulgarie (2-2) et se retrouve donc avec 15 points et un seul match à jouer. Mathématiquement, les Hongrois sont donc hors du coup.

Les Diables n'ont plus qu'à assurer les trois points pour obtenir ce statut et intégrer un top 5 déjà constitué du Portugal, de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne. L'Allemagne complète le chapeau 1 avec son statut de pays hôte.