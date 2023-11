Lois Openda prêt à faire une victime à Leipzig ?

Si Lois Openda éprouve encore des difficultés à se montrer performant avec les Diables Rouges, le Belge marque par contre comme il respire avec le RB Leipzig.

Acheté 38,5 millions d'euros cet été par Leipzig en provenance de Lens, Lois Openda semble inarrêtable : 11 buts et 2 assists en 18 rencontres.

Le Diable Rouge est titulaire indiscutable, et justifie donc ce statut par des très bonnes prestations. Et pendant ce temps, c'est Timo Werner qui en fait les frais. L'attaquant allemand n'a démarré que 4 rencontres cette saison toutes compétitions, avec un maigre total de 2 buts et 1 assist.

Selon les informations de 90Min, Timo Werner pourrait décider d'aller voir ailleurs. La Premier League s'intéresserait à lui, avec des clubs comme Fulham et Crystal Palace qui voudraient s'attacher ses services. Un retour en Angleterre pour l'ancien paria de Chelsea ?