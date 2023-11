La connexion Neerpede chez les Diables : "Nous n'avons pas besoin de parler, nous nous comprenons"

Une différence générationnelle entre les deux, mais sur le terrain et en dehors, on ne voit rien de tout cela. Jérémy Doku et Romelu Lukaku sont deux produits Neerpede et s'apprécient mutuellement en plus d'être devenus bons amis.

Le premier but de Lukaku face à l'Azerbaïdjan a été marqué sur un centre de Doku. Et on ne peut s'empêcher de penser que Big Rom aurait marqué encore plus si les deux avaient pu jouer ensemble pendant la deuxième mi-temps. "Imaginez s'il avait joué 90 minutes", s'est exclamé Doku après le match. L'ailier de Manchester City considère Lukaku comme un grand frère. Quelqu'un qui lui donne des conseils et qui le guide maintenant qu'il est dans un grand club. "Je connais Romelu depuis longtemps. Je sais comment il joue et je m'y adapte. Romelu est un grand attaquant. Je ne suis pas surpris qu'il ait marqué quatre buts", a ajouté Doku. Un des duos les plus dangereux de l'Euro ? Je l'espère Et Lukaku ressent lui aussi ce lien. Il a été formé dans la même école et cela se voit. "Jouer avec lui, c'est de la pure nostalgie pour moi", a déclaré Lukaku après le match. "J'ai toujours joué avec des ailiers comme lui à Anderlecht. Nous avons reçu la même formation, nous nous comprenons. Pour moi, c'est facile : s'il passe son homme, je sais qu'il va me chercher". Une connexion qui pourrait créer de belles opportunités à l'avenir. Imaginez De Bruyne en soutien. "Vous savez, il y a des joueurs qui parlent beaucoup mais qui ne montrent rien sur le terrain. Mais ici, nous pouvons nous appuyer sur lui. Il m'aide dans tous les domaines. Nos qualités se complètent. Est-ce que nous pouvons devenir l'un des duos les plus dangereux de l'Euro ? Je l'espère."