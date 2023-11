L'ancien Zèbre et Hurlu Bison Gnohere est de retour

Harlem "Bison" Gnohéré était sans club depuis plus d'un an maintenant : l'ancien Hurlu n'a pas rejoué depuis la faillite de Mouscron. Mais pas encore de retraite pour le buteur français.

À 35 ans et après un an et demi sans jouer, Harlem Gnohéré va retrouver les terrains en Belgique. Libre depuis la faillite de l'Excel Mouscron en fin de saison 2021-2022, "Bison" n'a plus rejoué depuis, après deux saisons mitigées au Canonnier (44 matchs, 2 buts).

Désormais, Gnohéré va tenter de se relancer du côté de la D3 ACFF, le 5e échelon de notre football. Sudpresse nous informe en effet que l'ancien attaquant du Sporting Charleroi (60 matchs, 22 buts pour les Zèbres) s'est engagé à Flénu, où il a déjà repris les entraînements et est même déjà qualifié pour le match de ce vendredi face à Saint-Symphorien.

Après une si longue période sans jouer, Gnohéré manque probablement de rythme. Lui qui a toute sa carrière durant fait parler son physique peut-il retrouver son meilleur niveau à l'échelon amateur ?