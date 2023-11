L'Ukraine volé face à l'Italie ? "Il y avait penalty"

L'Ukraine aurait probablement dû recevoir un penalty dans les derniers instants d'un match crucial face à l'Italie. Sergueï Rebrov, sélectionneur ukrainien, était furieux.

Quand Bryan Cristante a touché Myhaylo Mudryk dans les derniers instants d'Ukraine - Italie, tout le monde a cru au penalty. Mais l'attaquant de Chelsea en a peut-être un peu trop fait, et l'arbitre n'a pas sifflé. Le VAR non plus n'est pas intervenu, de manière assez surprenante.

Car après révision des images, même en Italie, on semble assez lucide : il y avait très probablement penalty. "C'est penalty, j'en suis sûr à 100%", regrette quant à lui Sergueï Rebrov, sélectionneur de l'Ukraine, en conférence de presse. "Et visiblement, la vidéo n'a pas jugé utile d'appeler l'arbitre. Ce n'est que mon sentiment, bien sûr, je n'étais pas dans le rectangle".

Mais cette potentielle erreur d'arbitrage coûte cher a l'Ukraine : l'Italie est dès lors qualifiée pour l'Euro 2024 et y défendra son titre, tandis que les Ukrainiens devront passer par des barrages qui, récemment, n'ont pas souri à la Squadra Azzurra. Le soulagement est grand dans la Botte...