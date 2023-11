La nouvelle réponse géniale de Will Still sur sa notoriété grandissante en Ligue 1

Will Still continue de charmer la Ligue 1 avec Reims. Sa répartie est également appréciée chez nos voisins.

Il y a un peu plus d'un an, Will Still était l'adjoint d'Oscar Garcia (aujourd'hui entraîneur de Louvain) à Reims. Depuis sa confirmation en tant que T1, la Ligue 1 a appris à connaître l'entraîneur belge. A 31 ans, Still est à la tête d'une équipe actuellement cinquième de Ligue 1.

A-t-il senti son statut changer ? C'est la question posée par RMC. Will Still a d'abord répondu avec une petite pirouette : "Oui, mon statut a changé, je ne sais plus aller faire mes courses au Leclerc par exemple. J’ai découvert le drive. Mais il n’y a pas de yaourt à la rhubarbe, c’est pénible" rigole-t-il.

L'ancien coach du Beerschot a ensuite considéré la chose plus sérieusement : "Sincèrement, je ne me suis jamais posé la question. Je sais que je vais être jugé sur mes résultats sur toute la saison et elle est encore longue. La CAN et la Coupe d’Asie qui vont nous pénaliser avec le départ de pas mal de joueurs. On a fait des choses plutôt intéressantes, même si la clé est de tenir sur le long terme".