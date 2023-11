Will Still fait un surprenant mea culpa

Will Still réalise de très bons résultats à la tête du Stade de Reims. Le club champenois pointe actuellement à la 5e place du classement de Ligue 1.

Malgré ce très bon début de saison, Reims connait des statistiques offensives assez moindres. Les hommes de Will Still peinent en effet à trouver le chemin des filets : 17 buts marqués en 12 matchs. La dernière fois que Reims a marqué plus d'un but, c'était le premier octobre dernier, lors d'une victoire 2-0 face à Lyon.

Le phénomène touche en réalité l'ensemble de la Ligue 1. Les dernières journées de championnat ont été marquées par un manque de buts assez évident. Invité à s'exprimer sur le sujet au micro de RMC, Will Still a répondu dans son style bien à lui : toujours avec humour.

"C’est notre faute ! Si on ne touche pas trois fois les montants à Toulouse, ça fait trois buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris, ça fait peut-être deux-trois buts. On est aussi responsables. Mais je pense que c’est juste un concours de circonstances, ça produit un peu moins de spectacle. Pour ma part, je n’ai toujours pas l’intention d’attendre sur mes 16 mètres et de regarder les autres jouer. J’ai envie d’aller de l’avant et essayer de créer du danger. Même si on n’est pas toujours hyper efficace, on va essayer de rectifier le tir…"