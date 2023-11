Ce joueur de Genk envoie un message fort avant le choc au Standard

Le Standard accueille le Racing Genk ce samedi soir. Les Rouches devront se méfier d'une équipe limbourgeoise composée de nombreux joueurs de qualité.

C'est le cas de Matias Galarza, que le football belge a pu désormais découvrir sous son meilleur jour. Après une première saison compliquée à Genk et un passage en équipe B, Galarza est maintenant un joueur important de l'échiquier de Wouter Vrancken.

"J'ai eu une bonne conversation avec l'entraîneur au début de cette saison. Il a particulièrement souligné que lui et le club avaient toujours beaucoup de confiance en moi", explique Galarza dans le Nieuwsblad. "Avec le calendrier plus chargé suite aux matchs européens, je savais aussi qu'il y aurait plus d'occasions de jouer des minutes. J’ai commencé à travailler très dur ; j’étais prêt à saisir cette opportunité."

Galarza envoie un message fort avant le Standard

Galarza, 21 ans, rêve d'un jour revêtir le maillot de l'Argentine. "Je rêve de pouvoir un jour représenter mon pays. Je sais que la concurrence en Argentine est rude, mais j'espère recevoir ma chance un jour. Il ne me reste plus qu'à être patient et continuer à jouer avec Genk. Qui sait ce qui va se passer ensuite."