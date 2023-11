L'Antwerp seulement floué par un mauvais terrain ? Le coach de Saint-Trond ne partage pas cet avis

L'Antwerp a été tenu en échec ce vendredi soir par Saint-Trond (1-1). Après la rencontre, les Anversois se sont plaints de la surface synthétique du terrain du Stayen.

Mark van Bommel, le coach de l'Antwerp, était furieux en après-match. "Le terrain a joué un rôle majeur. Parler de haine est exagérée, mais en division un, il faut jouer sur herbe. Ce n’est pas du gazon artificiel, c’est juste du vieux gazon artificiel de hockey. C’est tout simplement dur, comme si la balle glissait sur du béton." Toby Alderweireld était également du même avis.

Mais du côté du STVV, on préfère se concentrer sur la prestation collective. "Nous avons pris un point contre le champion en titre, et nous avons très bien joué en première mi-temps. Nous avons partagé la possession du ballon avec l'Antwerp et nous ne leur avons pas permis de tirer au but : cela signifie que nous avons très bien joué. Mais on ne peut pas jouer comme ça pendant 90 minutes. Si vous pouvez le faire, vous jouez pour le championnat," a déclaré le coach Thorsten Fink au micro de Sporza.

Un avis partagé par le défenseur trudonnaire, Bruno Godeau. "Nous avons bien dominé la première mi-temps, dès les premières minutes. En seconde période, ils ont pris le contrôle, ils ont eu des remplaçants qui ont immédiatement fait la différence, qui étaient meilleurs que les joueurs de base. Le 1-1 est un résultat mérité pour les deux équipes."