Mark van Bommel et Toby Alderweireld remontés contre "le terrain de hockey" de Saint-Trond

Le terrain synthétique de Saint-Trond ne fera jamais l'unanimité. Après le partage de l'Antwerp, Toby Alderweireld et son coach Mark van Bommel n'y ont pas été de main morte.

Au Stayen, l'Antwerp s'est longtemps montré impuissant face à Saint-Trond mais arrache finalement un point grâce à une inspiration de Chidera Ejuke, monté au jeu. Une prestation pas forcément rassurante avant de défier le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Les Anversois pestaient surtout sur le terrain.

A commencer par son coach Mark van Bommel : "Le terrain a joué un rôle majeur. Parler de haine est exagérée, mais en division un, il faut jouer sur herbe. Ce n’est pas du gazon artificiel, c’est juste du vieux gazon artificiel de hockey. C’est tout simplement dur, comme si la balle glissait sur du béton" s'énerve-t-il au micro de Sporza.

Son capitaine Toby Alderweireld confirme : " C'est dommage de devoir jouer au football sur un terrain en gazon artificiel. C’est très difficile. Il ne peut certainement pas y avoir une seule équipe qui tire l'avantage de jouer sur ce terrain et le reste sur une pelouse normale. Il faut s’habituer à une telle surface et on n’a pas le temps".