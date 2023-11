🎥 Axel Witsel joue cartes sur table avec Domenico Tedesco

Axel Witsel fait partie des joueurs qui ont souffert de l'arrivée de Domenico Tedesco. Mais il ne ferme pas la porte à un retour pour autant.

Indéboulonnable sous Roberto Martinez, Axel Witsel n'a jamais été appelé par Domenico Tedesco et n'est donc plus apparu sous le maillot de l'équipe nationale depuis un an. Et ce malgré des performances impressionnantes du côté de l'Atletico Madrid.

Un retour en vue de l'Euro ne semble toutefois pas d'actualité : "C'est une question qu'il faut poser au sélectionneur. Il ne m'a pas appelé, pas parlé" a déclaré Witsel au micro d'Eleven.

Le chapitre n'ayant jamais été officiellement clos, la question d'un hypothétique retour risque de continuer à se poser dans les mois à venir : "Oui, je resterais éventuellement ouvert à revenir s'il m'appelait". finit-il par lâcher. Domenico Tedesco l'entendra-t-il de cette oreille ?