Tedesco a inversé la tendance : la Belgique saute le Brésil !

La Belgique est passée jeudi de la cinquième à la quatrième place au nouveau classement mondial de la FIFA. Les Diables Rouges sautent le Brésil.

Depuis la publication du précédent classement fin octobre, l'équipe de Domenico Tedesco a été en action à deux reprises. Les Belges ont remporté un match amical contre la Serbie 1-0 et ont conclu leur tour préliminaire du Championnat d'Europe avec une victoire 5-0 contre l'Azerbaïdjan.

Avec l'Angleterre, la Belgique dépasse le Brésil dans le nouveau classement FIFA. Le quintuple champion du monde a perdu deux fois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde le mois dernier, contre la Colombie et l'Argentine, et est passé de la troisième à la cinquième place. L'Angleterre (troisième) et la Belgique (quatrième) en profitent.

Tout en haut du classement, l'Argentine, championne du monde, continue de montrer la voie à la France. Toujours dans le top dix, les Pays-Bas (sixièmes) échangent leur place avec le Portugal (septième). L'Espagne (huitième), l'Italie, championne d'Europe (neuvième) et la Croatie (dixième) maintiennent leurs positions.

Les Diables Rouges occupaient la première place du classement FIFA entre octobre 2018 et mars 2022. Après la décevante Coupe du monde au Qatar, ils ont reculé à la quatrième, puis à la cinquième place. Auparavant, la Belgique était également numéro 1 entre novembre 2015 et mars 2016.

Le prochain classement FIFA sera annoncé le 21 décembre. Il faudra d'abord attendre avec impatience le tirage au sort de la phase de groupes du Championnat d'Europe, samedi à Hambourg. La Belgique fait partie du pot 1.