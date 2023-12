Radja Nainggolan s'exprime sur son surprenant choix de club : "J'ai pensé à arrêter ma carrière"

Radja Nainggolan (35 ans) a décidé de continuer à jouer au football. Sans club depuis la fin de son contrat avec la SPAL, l'ancien Diable Rouge a signé en D1 indonésienne, au Bhayangkara FC.

Ainsi, l'ancien de l'Inter, l'AS Rome, Cagliari ou l'Antwerp jouera en Indonésie, pays dont il possède des racines. Le Bhayangkara FC est, pour la petite histoire, lanterne rouge du championnat national.

"C’est avant tout un défi que j’attends avec impatience. Le projet est également séduisant. L'équipe ne veut pas être reléguée, mais ce ne sera pas une tâche facile", a expliqué Nainggolan à Het Laatste Nieuws. "Pourquoi ai-je signé ici ? J'ai toujours dit que je voulais un jour jouer au football en Indonésie. Ils étaient les seuls ici à vraiment faire un effort pour m’avoir."

A 35 ans et après plusieurs mois sans jouer au football, le Ninja se lance donc un nouveau (et ultime ?) challenge. "Si j'étais resté sans club pendant un mois de plus, j'aurais probablement arrêté. Je me sens bien, je me suis entraîné seul ces trois derniers mois. J'espère être en action dès que possible."