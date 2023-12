Vincent Kompany évoque deux anciens de l'Union : "Je suis un grand fan"

Burnley continue à travailler dur pour prendre des points, précieux, en vue de son objectif de maintien en Premier League.

Wilson Odobert donnait l'avantage aux Clarets avant que Simon Adingra n'égalise pour Brighton.

Le Burnley de Vincent Kompany repart de Brighton avec un point précieux, malgré les regrest d'une égalisation concédée en fin de partie : "Nous avons su nous montrer patients après avoir récupéré le ballon, et nous étions dangereux dans des actions construites à partir du gardien que l'on terminait par une occasion de but", expliquait le Belge après la partie, sur le site du club.

"Mais nous avons perdu cela en deuxième mi-temps, ce qui nous a poussé à nous concentrer davantage sur notre défense. Nous avons dû montrer deux facettes du jeu aujourd'hui. Brighton a une équipe exceptionnelle, difficile à jouer surtout avec un Mitoma en un contre un, et Adingra. Je suis un grand fan", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Le jeune gardien Trafford a été un grand artisan de ce nul grâce à plusieurs arrêts décisifs. Kompany estime que le club va dans la bonne direction et souligne la confiance qui règne au sein de l'équipe et du staff : "Nous ne sommes pas encore au niveau où nous pouvons rivaliser chaque semaine avec des équipes comme Brighton sur un pied d'égalité. Je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. Ce n'est pas pour rien qu'après des débuts aussi difficiles, on voit encore du progrès, des gars qui s'améliorent et je ne m'arrêterai pas."