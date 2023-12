🎥 La confirmation d'Alexis Saelemaekers, la folle série de Joshua Zirkzee

Bologne s'est imposé 1-2 à la Salernitana. Thiago Motta peut encore remercier Joshua Zirkzee, auteur d'un doublé.

Définitivement transféré par Bologne à l'issue de sa bonne saison à Anderlecht, Joshua Zirkzee n'en finit plus de marquer en Serie A. Hier, il s'est offert un doublé à la Salernitana. Le Néerlandais en est à six buts sur ses huit derniers matchs de championnat. En Italie, il est actuellement le joueur âgé de 22 ans ou moins le plus décisif de la compétition.

Son réalisme a permis à Bologne de mener 0-2 dès la vingtième minute pour finalement s'imposer 1-2. Les hommes de Thiago Motta continuent leur magnifique pour s'emparer de la quatrième place de Serie A, à égalité avec la Roma.

On notera également qu'Alexis Saelemaekers a disputé les 90 minutes pour la deuxième fois de la saison, confortant ainsi sa place dans l'équipe.