La nouvelle très grande star du football belge ? "Il a un potentiel plus grand que celui de Doku"

Le football belge regorge de jeunes talents, et certains d'entre eux commencent à faire parler d'eux. C'est le cas de Malick Fofana, qui impressionne à La Gantoise.

Dans la foulée de la belle victoire de La Gantoise (4-0) face au RWDM, Hein Vanhaezebrouck s'est montré très élogieux envers Malick Fofana, auteur d'une passe décisive ce samedi. Il est même allé à le comparer avec le Diable Rouge Jérémy Doku.

"Malick Fofana et Jérémy Doku sont deux footballeurs complètement différents. Doku est un joueur très explosif, Fofana n'a pas cette explosivité et ce corps", a commencé Vanhaezebrouck. "Pour moi, Malick a un plus grand potentiel - dans la largeur. Il peut jouer à différents endroits. Avec Doku, cela vient toujours du côté, il veut toujours le ballon dans les pieds. Malick peut aussi demander le ballon en profondeur de temps en temps. C'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec des jeunes gens aussi brillants."

Malick Fofana, le futur du football belge ?

"Il faut aussi les recruter, bien sûr. Il y a encore beaucoup de jeunes, mais tout le monde ne les sélectionne pas", a continué Vanhaezebrouck. "Lukaku pouvait peut-être rejoindre l'équipe première à 13 ans, il avait une présence physique à l'époque. Malick n'a pas cela, mais il ose se mettre en avant et il n'a pas peur."

Avec de telles prestations, Fofana pourrait quitter rapidement La Gantoise. "Combien de temps est-ce que je veux le garder ? Si une énorme somme arrive, peut-être qu'il partira, on ne sait pas, c'est toujours ça de pris."