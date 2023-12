"S'il continue de la sorte..." : bientôt un nouveau Diable Rouge issu de Pro League ?

Michel-Ange Balikwisha est dans une très bonne dynamique avec l'Antwerp. Au point de pouvoir revendiquer une sélection avec les Diables Rouges ?

Arrivé du Standard il y a deux ans, Michel-Ange Balikwisha n'avait pas tout de suite convaincu à l'Antwerp. Mais cette saison, ses statistiques sont remarquables avec 7 buts et 8 assists toutes compétitions confondues. Déjà plus que sur l'ensemble de la saison dernière.

Pourtant, Franky Van Der Elst reste parfois encore sur sa faim : "Je me dis qu'il y a plus encore dans ce garçon. Cela lui arrive encore de disparaître d'un match. Il peut faire un pas en avant s'il devient plus régulier. Il lui arrive aussi de privilégier le beau geste à l'heure de marquer" analyse le consultant pour Het Nieuwsblad.

Cela dit, le chemin parcouru est considérable : "Mark van Bommel a réussi à le faire travailler dur, notamment en perte de balle. Si Balikwisha continue de la sorte, une sélection devrait tôt ou tard voir le jour". L'Euro arrive toutefois un peu tôt : "Doku, Trossard, Carrasco... On peut empiler les joueurs sur le côté gauche", constate Van der Elst. Un problème de luxe pour Domenico Tedesco.