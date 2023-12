Johan Bakayoko met une petite claque au PSG

Johan Bakayoko a toujours un plan pour le PSV et il ne déviera pas de celui-ci. Dans une entrevue avec le Eindhovens Dagblad, il affirme qu'il n'a eu aucun doute lorsque certaines prétendues "clubs de rêve" se sont manifestées cet été. En fait, Bakayoko joue déjà dans son club de rêve.

"Je veux être champion avec le PSV", déclare Bakayoko à propos de ses projets à Eindhoven. "C'est mon rêve et c'est là où je veux m'orienter dans mes plans. Je ne déroge pas à cela. Pas d'un millimètre." Cette fermeté de Bakayoko s'est révélée cet été lors du mercato. Des clubs comme le Paris Saint-Germain et Brentford ont tenté une approche, mais le Diable Rouge a voulu à tout prix rester au PSV.

D'autres joueurs pourraient considérer le PSG comme un club de rêve, et Bakayoko pourrait également admirer le club Français. Pourtant, pour l'ailier, il n'y a actuellement qu'un seul club de rêve. "C'est mon club de rêve ici, où je joue maintenant. Le PSV a toujours cru en moi, c'est ce que j'ai ressenti dès les premiers contacts avec le club. Je suis quelqu'un qui apprécie le réalisme sain et j'ai toujours perçu cela ici."

Le PSV est en excellente position dans la course au grand objectif de Bakayoko : le titre de champion. Les Eindhovenois ont déjà dix points d'avance, mais même si cet objectif est atteint, l'attaquant n'a pas besoin de partir immédiatement du PSV. "Pourquoi ne pourrais-je pas jouer ici plus longtemps ? Peut-être que le club aurait voulu me vendre, mais je suis très bien ici. Ici, et également avec Peter Bosz comme entraîneur, je deviens un meilleur joueur."