Jurgen Klopp élogieux : "L'Union mérite sa victoire !"

Jurgen Klopp avait décidé de faire tourner son effectif, alignant plusieurs jeunes joueurs face à l'Union Saint-Gilloise. Le coach des Reds a été défait ce jeudi au Lotto Park (2-1).

Liverpool avait déjà acquis sa qualification pour le prochain tour de l'Europa League et s'est déplacé à Anderlecht avec une équipe B, voire C. Ils sont tombés face à une USG ultra-motivée.

Jurgen Klopp ne se cachait pas en après-match, au micro de la RTBF. "C’est une victoire méritée pour l’Union Saint-Gilloise, c’est clair. On a concédé des buts évitables mais de manière plus générale ils ont pratiqué un meilleur football. Ils étaient agressifs, bien réglés…"

"Je dois dire que le terrain était vraiment difficile. Mais bon, à la fin, c’était une expérience importante pour certains de mes joueurs. On continue d’avancer."

L'Allemand était plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs, face à une Union dont le plan a fonctionné. "On a fait tout ce qu’on a pu, on voulait être créatif de toute façon, mais c’était difficile. On savait qu’ils devaient faire un résultat. Nous, on voulait jouer un bon match (...) Mes gars ont montré qu’ils voulaient vraiment faire quelque chose ce soir et ça a été une belle bataille, surtout en fin de rencontre. Ils ont eu un peu de chance qu’on n’a pas marqué mais c’est comme ça."