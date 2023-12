Soirée historique pour l'Union : "Liverpool ? Un grand nom du football mondial !"

L'Union l'a fait : les Saint-Gillois ont totalement dominé Liverpool (2-1) et terminent en beauté leur campagne d'Europa League.

Les joueurs de l'Union ont vécu l'un des plus beaux moments de leur carrière. Anthony Moris, gardien et capitaine, s'est exprimé avec grande fierté au micro de la RTBF.

"Je pense que le club méritait d’accrocher une grosse équipe, sans vouloir manquer de respect à toutes les autres qu’on avait jouées. Mais là c’est vraiment un grand nom du foot mondial. C’est chose faite. Ça prouve que l’Union peut le faire."

Liverpool jouait certes avec des jeunes joueurs, mais cela n'enlève rien à la prestation de l'Union. "Je sais qu’on va parler de la composition de Liverpool, qui n’était pas avec tous ses joueurs. Quand des joueurs comme ça sont dans ce genre de noyau ça ne change rien à la qualité. On doit s’inspirer de cette victoire pour la suite de la saison."

Moris a vécu une soirée tranquille contre Liverpool

"Je suis vraiment content de la façon dont on a géré les deux derniers matches européens. Que ça soit à Toulouse ou ici. On a laissé très peu d’occasions à l’adversaire, on a contrôlé le match à Toulouse et on méritait de le gagner", a continué Moris, qui n'a pas eu beaucoup de travail ce jeudi.

"Ici je pense que si à la mi-temps on mène 3 ou 4-0 il n’y a rien à dire. C’est très bien et ce sont des matches de cette intensité qui nous attendent en playoffs donc il faudra s’en inspirer à ce moment-là."