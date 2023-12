Un international français va plus vite que Romeo Lavia

International français, Nkunku a pris la direction de Chelsea cet été, mais il n'a pas encore disputé la moindre seconde depuis sa signature.

Christopher Nkunku fait partie de la sélection de Chelsea pour le match contre Sheffield United, a révélé Mauricio Pochettino lors de sa dernière conférence de presse. Le Français a été acquis pour soixante millions d'euros de RB Leipzig l'été dernier, mais n'a pas encore joué une minute. De même, Romeo Lavia est dans une situation similaire, mais reste toujours blessé.

Le joueur français a subi une grave blessure et a dû observer ses coéquipiers pendant cinq mois depuis son arrivée dans son nouveau club, Chelsea. Pochettino a annoncé son retour. "Il est effectivement prêt à jouer, c'est évidemment une excellente nouvelle. Cependant, nous devons rester calmes et patients. Toute la pression va maintenant reposer sur ses épaules lorsqu'il entrera sur le terrain. Il doit progresser et s'adapter à la Premier League."

Nkunku a été acquis pour soixante millions d'euros après avoir passé quelques bonnes saisons avec Leipzig. La saison dernière, il a marqué seize buts et réalisé six passes décisives en Bundesliga. L'année précédente, il s'était encore plus distingué avec une moyenne impressionnante de 35 buts et vingt passes décisives en 52 matchs officiels pour les Allemands. Leipzig avait déjà transféré Nkunku à Chelsea à mi-parcours la saison dernière, mais il n'a intégré l'équipe que cet été.