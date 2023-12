Un Diable Rouge commente la décision de Thibaut Courtois : "J'espère qu'il reviendra sur ses pas"

Le cas Thibaut Courtois ne cesse de faire parler en Belgique. Le gardien titulaire des Diables Rouges a récemment annoncé qu'il ne sera pas présent à l'Euro 2024 pour cause de blessure. Mais tant que Tedesco sera sélectionneur, il est compliqué d'imaginer Courtois revenir...

Thomas Meunier ne se prive jamais pour donner son avis. Tant mieux, d'autant plus lorsque cela concerne son coéquipier de toujours chez les Diables Rouges, Thibaut Courtois.

Questionné par la RTBF, le joueur de Dortmund - qui espère bien revenir chez les Diables pour l'Euro - s'est exprimé sur le cas Courtois. "Thibaut a fait son choix, c’est bien qu’il ait pu s’excuser publiquement en avouant à demi-mot que tout n’était pas parfait non plus dans sa décision. J’aurais espéré le voir dans l’équipe, on a besoin de nos meilleurs éléments et c’est probablement le meilleur gardien du monde donc c’est un peu décevant."

Meunier espère un retour de Courtois avec les Diables Rouges

Meunier espère que Courtois reviendra sur sa décision. "J’espère qu’il ne ferme pas définitivement la porte à l’équipe nationale, je ne pense pas mais cela sent un peu mauvais. Il faut savoir ce qu’on veut. Si on veut représenter son pays, ce n’est pas uniquement quand ça nous arrange. J’espère qu’il reviendra sur ses pas. Si sa rééducation se passe bien et qu’il parvient à revenir plus tôt, pourquoi pas faire marche arrière et dire qu’il est à disposition de l’équipe nationale. Cela serait fantastique."

Meunier le sait mieux que quiconque : Courtois est un caractériel. "Thibaut est très sûr de lui et confiant, c’est aussi ce qui fait qu’il joue au Real. Il pense ce qu’il dit et fait ce qu’il pense. On ne changera pas sa personnalité et son caractère. Il a toujours été comme ça, ce n’est pas neuf pour nous. On l’a toujours accepté comme cela, il était bien intégré. C’est la première fois qu’il cause des problèmes si on peut les appeler ainsi. Est-ce qu’on peut vraiment lui en vouloir de dire ce qu’il pense ? Non. S’il y a des dommages collatéraux, c’est quand même une autre paire de manches. Je trouve cela triste car c’est un pilier de l’équipe nationale et on l’attend plus comme un exemple."