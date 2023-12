Mark van Bommel annonce la couleur pour le mercato de l'Antwerp

Après un début de saison compliqué, l'Antwerp commence à monter en puissance. Mark van Bommel entend donc ne pas bousculer son équipe cet hiver.

Depuis son retour en D1A, l'Antwerp a dépensé sans compter pour finalement arracher le titre de champion la saison passée. Depuis, le Great Old prône la continuité : mis à part le pari sur l'avenir George Ilenikhena (recruté pour six millions) et le prêt payant d'un Mandela Keita déjà présent dans le onze, la direction n'a pas fait de folie.

Et cela semble se confirmer pour cet hiver, du moins si l'on en croit les propos de Mark van Bommel : "Si ça ne tient qu'à moi, il n'y aura pas de transferts. Tant en termes de départs que d'arrivées. Tenons-nous-en à cette sélection et développons-la davantage" a-t-il commenté en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Mais avant cela, il y a encore deux rencontres à disputer, à commencer par le match de demain contre Westerlo. L'entraîneur a donc confirmé le forfait d'Owen Wijndal, sorti blessé contre Anderlecht, et fait le point sur la situation de Michel-Ange Balikwisha : "Nous avons délibérément refusé de le laisser commencer la semaine dernière, pour ne rien forcer. Il y a des chances que nous le fassions aussi demain".