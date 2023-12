Mauvaise nouvelle pour le Standard, déforcé cet hiver

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à Sclessin. Alors que ce jeudi, une annonce d'interdiction de transferts est tombée, le Standard va perdre l'un de ses titulaires en janvier.

On parle beaucoup de la Coupe d'Afrique des Nations, qui concerne plus de clubs belges, mais aux mêmes dates se tiendra également la Coupe d'Asie. Et les sélections pour cette compétition commencent également à être révélées. Le Standard, déjà déforcé par la CAN (Bokadi, Balikwisha, Djenepo), verra au moins l'un de ses titulaires se rendre au Qatar avec sa sélection.

Il s'agit d'Aiden O'Neill (25 ans), titulaire depuis 5 matchs consécutifs et incontournable dans l'entrejeu de Carl Hoefkens. L'Australien fait partie des 26 Socceroos repris par Graham Arnold pour la Coupe d'Asie du 12 janvier au 10 février 2024. Il accompagnera notamment Matthew Ryan, l'ancien brugeois.

Le Standard privé de Kawabe aussi ?

Pour Hoefkens, c'est un coup dur, d'autant que le Standard vient également d'être interdit de transfert pour ce mercato hivernal. Une interdiction qui devrait cependant être temporaire : le club pourra donc a priori compenser ces départs cet hiver.

O'Neill, qui compte 8 caps avec l'Australie, ne devrait pas être le seul à disputer la Coupe d'Asie : Hayao Kawabe (6 caps) pourrait lui aussi être repris avec le Japon.