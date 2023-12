Un espoir belge à la rescousse d'un géant français à la dérive ?

Auteur d'une belle saison avec Alméria, Largie Ramazani figurerait sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, un géant qui patine en Ligue 1.

Après avoir vécu le pire début de saison de son histoire, l'Olympique Lyonnais vient de remporter trois matchs de suite et d'enfin sortir de la zone rouge en Ligue 1.

Sous les ordres de l'intérimaire Pierre Sage, l'OL porté par un Alexandre Lacazette retrouvé s'est donné de l'air avant de passer les fêtes un petit peu plus au chaud.

Néanmoins, Lyon reste en position dangereuse et doit encore modifier une partie de son effectif, cet hiver. Il faudra premièrement se séparer des joueurs qui n'ont pas le niveau (Kadewere, Jeffinho, Maitland-Niles et d'autres sont évoqués) avant de recruter.

Et selon le journal l'Équipe, le géant français aurait ciblé un espoir belge. En effet, c'est l'avant d'Alméria, Largie Ramazani, qui figurerait sur les tablettes de l'OL, en compagnie de Clément Lenglet, Said Benrahma et Hugo Ekitike.