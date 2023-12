La belle histoire : Parfait Mandanda, ancien de Charleroi, va reprendre du service !

Parfait Mandanda, 34 ans, avait rangé les gants en tant que professionnel pour devenir accompagnateur des jeunes et deuxième gardien de l'équipe réserve de Caen. Mais face aux besoins du Stade Malherbe, il a signé un contrat courte durée !

C'est la belle histoire de cette fin d'année. Parfait Mandanda (34 ans) pensait avoir mis un terme à sa carrière de joueur professionnel après un an sans jouer suite à la faillite de l'Excel Mouscron. L'été dernier, l'ancien de Charleroi signait à Caen, mais en tant que doublure de l'équipe B et accompagnateur des jeunes, afin d'entamer sa reconversion.

Mais Parfait Mandanda a gardé la forme et, apparemment, un niveau de jeu convaincant. Ainsi, alors que le SM Caen se retrouve privé de son gardien de but Anthony Mandrea qui ira à la CAN avec l'Algérie, Mandanda va dépanner. Il a signé un contrat courte jusqu'en 2025 et intégré le noyau A, lui qui a été formé à Caen de 2005 à 2007 sans y jouer en pro.

L'ex-Zèbre (99 matchs avec Charleroi) ne sera pas titulaire, puisque ce rôle est dévolu à l'habituel n°2 Yannis Clementia. Mais Mandanda, qui compte également 20 caps avec la RDC, sera là pour parer à toute nécessité.