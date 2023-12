Moris aime voir "des salopards" : "Bruges a été champion sans être gentil"

Anthony Moris a été exclu dans un choc tendu entre Bruges et l'Union. Le gardien de l'USG sait que pour gagner des titres, il faut parfois aller au charbon.

L'Union Saint-Gilloise a pris un point important à Bruges, tout en tenant bon en fin de rencontre après l'expulsion de son gardien de but Anthony Moris. Parfois un peu vicieuse, l'USG a encore prouvé qu'elle était loin de l'image de club gentillet qui lui colle parfois à la peau. "Il faut savoir être méchant, sinon, tu ne gagnes rien", reconnaissait Moris après le match au micro de la RTBF.

L'international luxembourgeois a appris cela très jeune, quand il était coaché par Laszlö Bölöni au Standard de Liège. "J'ai été entraîné par Bölöni, les 11 salopards, je m'en rappelle bien", plaisante Anthony Moris. "Mais ça fait partie du foot : Bruges a gagné des titres sans être beau ou gentil. Tant que ça reste fair-play, ça ne me dérange pas".

L'Union Saint-Gilloise veut en effet transformer l'essai cette saison, après avoir fait la course en tête durant deux saisons d'affilée en craquant dans la dernière ligne droite. "On continue de grandir. On a envie d'aller chercher ce titre qu'on mérite en fin de saison. La saison passée, ce match, on l'aurait peut-être perdu", conclut Moris.