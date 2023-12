Soulagement au Standard : la sanction est levée !

Comme prévu, l'interdiction de transferts infligée au Standard a été levée. Le club liégeois pourra donc se renforcer cet hiver.

Il y a quelques jours, une très mauvaise nouvelle tombait pour le Standard. La Commission des licences infligeait en effet une interdiction temporaire de transférer au club liégeois, qui n'avait pas fourni les preuves de paiement nécessaires pour plusieurs transferts ainsi que pour les salaires de certains joueurs.

Alors que la situation sportive du club est délicate et que le mercato hivernal serait décisif pour définir les ambitions du Standard, c'était un coup dur. Mais rapidement, le club rassurait en affirmant qu'il fournirait les preuves nécessaires pour lever la sanction.

Le Standard peut souffler

C'est désormais chose faite. La Commission des Licences s'est vue fournir par le Standard les documents nécessaires pour preuve de réglement de ses dettes fédérales et sociales, et a donc levé comme prévu l'interdiction de transférer.

Le communiqué de la Commission statue comme suit "lever la sanction d'interdiction de recruter des joueurs susceptibles d'être alignés en équipe première infligée au club dans sa décision du 20 décembre 2023 (conformément à l'article P7.39 et à l'article P7.42)" et "lever la sanction de la réduction de 2 joueurs du nombre maximum de joueurs âgés de plus de 21 ans sur la Squad Size Limit infligée au club dans sa décision du 20 décembre 2023 conformément à l'article P7.42".