Un geste fort : les équipes de Mertens et Batshuayi refusent de jouer la Supercoupe !

Ce vendredi, Dries Mertens et Michy Batshuayi devaient s'affronter en Supercoupe de Turquie. Mais le Fenerbahçe et le Galatasaray, éternels rivaux, se sont unis pour refuser de jouer cette rencontre.

La Supercoupe de Turquie devait se jouer ce vendredi à Riyad, en Arabie Saoudite, et opposer deux géants du football turc : Galatasaray et Fenerbahçe. Mais le match n'a pas eu lieu, à la demande des deux clubs.

Les deux équipes voulaient initialement rendre hommage à Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de l'état turc moderne et premier président du pays de 1923 à 1938, pour fêter les 100 ans de la république turque. Une demande rejetée par les organisateurs saoudiens.

L'Arabie Saoudite aurait même été jusqu'à interdire aux spectateurs de porter tout vêtement faisant référence à Atatürk, selon la presse turque. Pour protester, les clubs de Dries Mertens et Michy Batshuayi ont donc refusé de jouer le match. Un camouflet pour le "soft power" saoudien, qui accueille de plus en plus de rencontres étrangères sur son sol.