"On se doit de le faire pour lui" : Thomas Kaminski, Albert Sambi Lokonga et Luton se battront pour une cause particulière contre Chelsea

Ce samedi, dès 13h30, les promus de Luton Town poursuivront leur quête du maintien pour la dernière fois en 2023, contre les Blues de Chelsea. Une rencontre très particulière pour Thomas Kaminski, Albert Sambi Lokonga et leurs coéquipiers.

Il y a deux semaines, le capitaine de Luton Town, Tom Lockyer, s'effondrait sur la pelouse, victime d'un arrêt cardiaque. Un match qui avait été arrête définitivement, mais qui avait visiblement provoqué une vive réaction chez les promus, qui ont remporté les deux matchs suivants face à Newcastle et Sheffield.

"On se doit de le faire pour lui, il n'y a pas le choix" a commenté Thomas Kaminski, en référence à cette dernière rencontre de l'année, mais aussi au maintien de Luton, première équipe reléguée à la mi-saison, avec une petite unité de retard sur Everton. Malade, Chelsea a tout intérêt à faire attention au piège tendu par les pensionnaires de Kenilworth Road.

"We have to do it for him" 🧡



Luton goalkeeper Thomas Kaminski says captain Tom Lockyer's recovery is fuelling their bid for Premier League survival ⬇️