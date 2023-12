Orel Mangala et Nottingham Forest enterrent Manchester United

Manchester United avait l'occasion d'enchaîner après sa belle victoire face à Aston Villa (3-2). Mais face à Nottingham Forest, les Red Devils sont à nouveau retombés dans leurs travers.

Manchester United termine 2023 par une défaite. Les Mancuniens ont chuté ce samedi sur le terrain de Nottingham Forest (2-1). Tout s'est passé en seconde période : Dominguez a ouvert le score à la 67e pour les locaux. Rashford a égalisé une dizaine de minutes plus tard.

Mais Manchester United est fragile cette saison. La preuve avec un nouveau but encaissé, à la 82e via Gibbs-White. Le but qui permet aux Reds de battre les Red Devils. L'international belge Orel Mangala, monté en fin de match, a participé à cette victoire. Divock Origi n'était pas sur la feuille de match.

Voilà qui resserre à nouveau l'étau autour d'Erik ten Hag, le coach de Manchester United. Les Mancuniens ne sont que 7e de Premier League. Forest grimpe à la 15e place du classement.