Thibaut Courtois revient sur sa grave blessure et donne des nouvelles sur sa rééducation

Thibaut Courtois est blessé depuis l'été dernier. Le gardien du Real Madrid a récemment annoncé qu'il ne participera pas à l'Euro 2024.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois s'est exprimé sur sa grave blessure contractée à l'entraînement avec le Real Madrid l'été dernier et qui le force depuis à rester éloigné des terrains.

Le gardien a donné des nouvelles de son état physique. "Tout se passe plutôt bien. Je peux déjà garder un peu le but sans vraiment plonger. Je peux bien me déplacer, courir en arrière et faire des passes."

"Finalement, tout se passe plutôt bien. Mais de cet état à être de nouveau dans les buts sans problème, il faudra encore quatre à cinq bons mois. C'est le plus grand défi de ma carrière", a poursuivi Courtois.

Courtois a également révélé quelle était la plus grande déception de sa carrière. "C'est la Ligue des champions perdue à Lisbonne (avec l'Atlético, perdue 4-1 face au Real, nda). Maintenant que je l'ai gagnée, ce n'est plus une grosse déception. Maintenant, c'est probablement la demi-finale perdue de la Coupe du monde contre la France."