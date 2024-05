La statistique impressionnante de Thibaut Courtois, revenu à son meilleur niveau

C'est un chiffre qui en dit aussi un peu long sur la perméabilité de la défense du Real Madrid : ce mardi, contre le modeste Deportivo Alavès, Thibaut Courtois a eu 10 arrêts à réaliser. Mais heureusement pour les Merengue, ce dernier est de retour à son meilleur niveau, comme il l'a expliqué (lire ici).

Ce nombre d'arrêts réalisé sans encaisser (5-0) amène une statistique très particulière, présentée par Opta. Courtois est le premier gardien du Real Madrid depuis Iker Casillas en 2008 à réaliser 10 arrêts sans encaisser de but.

Reste désormais à voir si Courtois sera titularisé en finale de la Champions League, face au Borussia Dortmund. Mais le doute semble de moins en moins permis...

10 - Thibaut Courtois is the first @realmadriden goalkeeper to make 10 saves in a LaLiga game without conceding a goal since Iker Casillas against Real Zaragoza in January 2008 (11). Wembley. pic.twitter.com/bIVNY8geMq