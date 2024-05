Oui, Thibaut Courtois aurait été en forme pour l'Euro : "Je suis peut-être plus fort que jamais"

Thibaut Courtois était encore titulaire ce mardi en Liga contre le Deportivo Alaves. Et il a semblé être à son meilleur niveau, à un mois du début de l'Euro 2024...

Ce mardi, contre Alavès, Thibaut Courtois a réalisé un excellent match et gardé ses filets inviolés à grands coups d'arrêts trois étoiles. Le Diable Rouge a ainsi sorti... 10 arrêts (plus ou moins difficiles selon les phases), ce qui est un record en Liga sans encaisser de but.

Une prestation qui a rendu fou Santiago Bernabeu, et a peut-être convaincu Carlo Ancelotti que Courtois devait être titulaire en finale de la Champions League. Car clairement, le Belge a retrouvé son meilleur niveau, comme il l'expliquait au micro du club après la rencontre.

"Je comprends que les gens aient eu des doutes, mais je savais que je reviendrais bien, que ce serait le même Courtois qu'avant la blessure si pas plus fort", affirme Thibaut Courtois. "Il me manquait juste un match comme aujourd'hui, avec beaucoup de tirs".

Courtois titulaire en finale ?

Lors des matchs précédents, le portier madrilène ne s'était en effet pas encore totalement testé. "J'avais eu un tir de loin et un arrêt du pied contre Cadix, beaucoup de jeu au pied et peu d'arrêts contre Grenade. Je ne dis pas que je doutais mais j'avais besoin d'arrêts de près, de réflexes, et surtout cet arrêt main gauche, j'en suis fier", sourit-il.

"Je sens que j'ai travaillé dur et je suis content d'être de retour. Je vais continuer à travailler dur, même si l'équipe a des jours off, je travaillerai. Je suis heureux d'avoir joué ces trois matchs car après ma seconde blessure, je n'étais pas certain de rejouer cette saison", concède Courtois.

En décembre dernier, Thibaut Courtois déclarait déjà forfait pour l'Euro 2024, estimant qu'il n'aurait pas le temps de retrouver son meilleur niveau avant la compétition, indépendamment de son conflit avec Domenico Tedesco.

Il semble désormais évident que si ce conflit n'avait pas eu lieu, Courtois aurait été fit, car à ce niveau, il pourrait bien jouer la finale de la Champions League, soit le match le plus exigeant du football européen. Malheureusement pour les Diables Rouges, la situation est ce qu'elle est, et le gardien du Real Madrid ne fera pas partie des noms cités par Tedesco le 28 mai prochain.