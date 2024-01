Anderlecht pourrait rendre un grand service au FC Séville

D'Espagne, on observe les réussites de Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney avec soulagement. Le RSC Anderlecht peut espérer un bon prix l'été prochain.

L'été passé, Jesper Fredberg a probablement passé beaucoup de temps au téléphone avec les dirigeants du FC Séville. Deux joueurs ont en effet débarqué en prêt d'Andalousie : Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson. Avec réussite : tous deux sont devenus titulaires indiscutables au RSC Anderlecht.

Récemment, Augustinsson nous racontait son bonheur bruxellois, et confirmait qu'il espérait rester un peu plus longtemps (lire ici). Plus tôt déjà, Thomas Delaney tenait le même genre de propos. Et au FC Séville, on s'en réjouit, selon le média espagnol AS, qui a publié ce lundi une longue analyse du dossier.

Séville veut vendre Augustinsson et Delaney

Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2025 au FC Séville ; seul Delaney est prêté avec option d'achat, mais Séville pourrait bien être ouvert aux discussions concernant Augustinsson. AS dévoile en effet que le club andalou a grand besoin de liquidités. Actuellement, le FC Séville prend en charge une partie du salaire de Delaney et Augustinsson, et serait "très soulagé" de s'en acquitter l'été prochain.

Fredberg aura probablement la main lors des négociations, les deux joueurs étant heureux à Anderlecht et n'ayant aucune envie de retourner en Espagne. Delaney n'a jamais caché qu'il n'était pas très épanoui au FC Séville, et Augustinsson n'y avait pas convaincu. Côté financier, Thomas Delaney est estimé à 2,5 millions d'euros, Ludwig Augustinsson à 3 millions ; des sommes raisonnables, qui pourraient encore baisser l'été prochain.

Affaire(s) à suivre, mais jusqu'à présent, Brian Riemer compte pleinement sur le Danois et le Suédois : Thomas Delaney (32 ans) a disputé 11 matchs de championnat et est un titulaire indiscutable dès qu'il est fit, et Ludwig Augustinsson (29 ans) a pris le dessus sur Moussa N'diaye, s'imposant au back gauche (15 matchs, 3 passes décisives). Avec la perspective réaliste de jouer l'Europe la saison prochaine, les deux joueurs n'ont aucune raison d'aller voir ailleurs... si les clubs trouvent un accord.