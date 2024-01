Le Diable Rouge se rapproche d'un retour avec Manchester City. Une bonne nouvelle pour les Cityzens mais une mauvaise pour les concurrents.

Le retour de Kevin De Bruyne avec Manchester City n'est qu'une question de jours. Cette nouvelle, les joueurs, le staff et les supporters des Cityzens l'attendaient depuis très longtemps.

En combinant ce retour à celui d'Erling Haaland et de Jérémy Doku, les champions en titre vont vouloir relancer la machine pour rattraper le retard qu'ils ont sur Liverpool (5 points).

Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, s'est d'ailleurs exprimé avec le sourire mais non sans crainte sur le retour de KDB : "On l'a bien vu : Kevin De Bruyne est en train de s'échauffer et tout le pays se met à trembler".