Le bonheur loin d'Anderlecht ? Bilan mitigé pour les anciens Mauves

L'été dernier, le RSC Anderlecht a dégraissé son noyau en masse, avec 15 départs, dont 13 à titre définitif. Le bonheur était-il loin de Bruxelles ?

Bart Verbruggen, adaptation compliquée

La vente phare de l'été dernier, qui a conditionné tout le mercato entrant du RSCA, c'est celle de Bart Verbruggen. Parti pour 20 millions d'euros à Brighton & Hove Albion, on ne peut pas dire que le gardien néerlandais ait tenu toutes ses promesses.

Neuf matchs joués seulement en championnat, et aucune clean-sheet ; des highlights qui comprennent autant de grossières erreurs que d'arrêts spectaculaires. La rotation au poste de gardien à Brighton semble empêcher l'ex-Mauve de s'installer avec sérénité. Si ses qualités sautent aux yeux des observateurs, Verbruggen jouera gros en 2024 - notamment à l'Euro, qu'il devrait disputer en tant que n°1 avec les Pays-Bas...

Van Crombrugge et Wellenreuther, doublures sans surprise

Hendrik Van Crombrugge savait bien qu'en signant au Racing Genk, il jouerait les seconds rôles derrière Maarten Vandevoordt. Il a eu l'occasion de se montrer en Conference League avec une victoire (0-2 à Cukaricki) et une défaite (2-1 à la Fiorentina) à la clef. Malheureusement pour lui, Van Crombrugge était également entre les perches lors de la plus grosse désillusion de la saison genkoise, une élimination en 8e de finale de la Croky Cup. Les occasions de jouer seront d'autant moindres en 2024.

© photonews

Timon Wellenreuther, lui, a profité de l'absence du n°1 de Feyenoord pour engranger du temps de jeu cette saison en Eredivisie. Très apprécié des supporters, il est une doublure fiable, et n'a subi qu'une seule défaite, en Champions League face à l'Atlético Madrid, sur les 9 matchs disputés.

Hannes Delcroix, pas prêt pour la Premier League

Le transfert de Hannes Delcroix à Burnley avait surpris beaucoup de monde. Vincent Kompany a parfois été moqué pour sa tendance à composer une équipe de Premier League avec des joueurs moyens de Jupiler League, et Delcroix en est l'un des exemples criants. Jamais indiscutable à Anderlecht, la faute à un physique qui ne l'a pas laissé tranquille, Delcroix n'est pas prêt pour l'Angleterre et ne le sera peut-être jamais.

À déjà 24 ans, le Diable Rouge (une cap) a tout de même grappillé du temps de jeu (11 apparitions, dont 3 titularisations en PL et 2 en Coupe de la Ligue), surtout en tant que back gauche de fortune. On ne peut pas dire qu'il ait convaincu. Jesper Fredberg, de son côté, en a tiré 3 millions (5 avec les éventuels bonus), et n'a pas de regrets à avoir.

Amir Murillo fait son trou à Marseille

Voilà plusieurs saisons que le RSCA était ouvert à une vente d'un Amir Murillo jugé un peu trop irrégulier par ses coachs successifs. Jesper Fredberg n'était pas fan du Panaméen, et sa vente pour 2,5 millions à l'OM semblait être une aubaine. On pouvait être sceptique sur ses capacités à s'imposer sur la Canebière, mais Murillo a progressivement trouvé son rythme.

© photonews

D'abord doublure appréciée, le latéral a ensuite enchaîné les titularisations en décembre dernier, inscrivant même ses 2 premiers buts en Ligue 1. L'une des belles réussites parmi les ventes de l'été dernier, qui demande confirmation afin de voir si Murillo est venu à bout de son irrégularité proverbiale. Le cas échéant, Marseille aura fait la bonne affaire.

Bogdan Mykhaylichenko à la peine

Parti gratuitement, Bogdan Mykhaylichenko aurait pu rapporter une petite somme à Anderlecht s'il avait cumulé 10 titularisations avec le Dinamo Zagreb. Facile, se disait-on à l'époque. Mais voilà : l'international ukrainien n'en est pour l'instant qu'à 6 titularisations toutes compétitions confondues et a même disparu du groupe du Dinamo.

Le club croate dispose d'une option d'extension de contrat après le 30 juin prochain, mais Mykhaylichenko semble loin de convaincre après 15 apparitions toutes compétitions confondues. Un retour au pays, peut-être dès cet hiver pour espérer disputer l'Euro 2024 dont l'Ukraine joue les barrages, n'est pas irréaliste...

Kristoffer Olsson a fait son trou

Jamais vraiment épanoui à Anderlecht, Kristoffer Olsson s'était totalement relancé à Midtjylland, qui a déposé 2,8 millions d'euros sur la table l'été passé pour s'attacher ses services. Un transfert bénéfique pour les deux parties. Le Suédois, titulaire indiscutable et international régulier, n'avait probablement pas l'explosivité nécessaire pour la D1A ; au Danemark, il est un patron (20 matchs, 5 assists).

Noah Sadiki, seul regret d'Anderlecht ?

Le départ de Noah Sadiki a fait mal à de nombreux supporters. Le tout jeune talent, polyvalent et prometteur, a en effet rejoint le grand rival unioniste et y confirme ses belles dispositions. Avec 28 apparitions, déjà, pour l'USG, il est permis de se demander si Brian Riemer n'aurait pas pu mettre à profit Sadiki, qui progresse à grands pas.

Jesper Fredberg, cependant, n'est pas homme à regretter ses décisions, et a une ligne claire. Aucun jeune ne reçoit de promesses, ni de salaire démesuré par rapport à son rôle dans le noyau. Sadiki a opté pour un départ, et le RSCA n'en a cependant tiré qu'un petit 1,4 million ; il pourrait être la seule vente dont Anderlecht se mordra les doigts à terme.

Dauda et Bundu confirment, Nkaka redevient joueur de football

Après un prêt correct en 2.Liga, Mustapha Bundu a rejoint l'Angleterre et s'épanouit en Championship, à Plymouth Argyle. Rien de fou pour le Sierra-léonais (14 matchs, 2 buts), mais Anderlecht aura été soulagé de se débarrasser de son lourd salaire après seulement 11 matchs en Mauve lors de son passage. Après de très nombreux prêts, Mohammed Dauda est lui retourné en Espagne, à Tenerife, où une blessure l'a récemment stoppé (11 matchs).

© photonews

Quant à Aristote Nkaka, que certains surnommaient "le fantôme de Neerpede", il est enfin revenu joueur de football. Au Lierse, le milieu de terrain a disputé 8 matchs cette saison. Il a cependant vite disparu des terrains, et semble peiner à retrouver un niveau correct après des années perdues au RSCA. Son transfert était un montage made in Marc Coucke, et Nkaka en a été la victime grossière. S'il est désormais libre, ses plus belles années ont été passées à errer sans but de prêt en prêt...

Lior Refaelov monte en puissance, Trebel au fond du trou

Lior Refaelov n'avait plus le coup de reins nécessaire pour aider le RSC Anderlecht, mais le football était toujours bel et bien là. C'est désormais le Maccabi Haïfa qui en profite : Refaelov enchaîne et monte joliment en puissance avec 26 matchs pour 5 buts et 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Un retour réussi au pays.

© photonews

Adrien Trebel, lui, confirme malheureusement presque par l'absurde pourquoi il ne jouait plus à Anderlecht. Même dans un Charleroi en ruines, et sous un Felice Mazzù qui l'appréciait beaucoup au RSCA, le Français a disparu des radars. Son physique semble avoir décidé pour lui, et après avoir touché le plus gros salaire du Sporting pendant plusieurs années, il semble proche de la fin.

Marco Kana espérait sans doute mieux

Enfin, deux joueurs ont été prêtés par le RSC Anderlecht l'été dernier. Difficile de juger le prêt d'Ishaq Abdulrazak, envoyé en Suède où le championnat battait alors son plein. Il a surtout été aligné en Europe, et profite désormais d'une préparation complète avec son club pour la saison 2024, débutant en mars.

© photonews

Marco Kana, par contre, rêvait certainement d'autre chose que d'une dernière place avec le KV Courtrai. Le grand talent de Neerpede enchaîne les titularisations, c'est le verre à moitié plein ; mais quand on se rappelle des rumeurs l'envoyant... à Burnley avec Kompany, Kana doit avoir quelques regrets. Anderlecht n'a pas placé d'option d'achat, preuve qu'on croit toujours en lui à Bruxelles.