📷 Transfert imminent pour Tajon Buchanan

La fin d'une saga. Tajon Buchanan et le Club de Bruges, ce sera très prochainement terminé. Cela ne fait plus vraiment de doute depuis quelques jours.

Le Club de Bruges et l'Inter Milan seraient d'ores et déjà tombés d'accord. Le Canadien devrait signer un contrat le liant au club milanais jusqu'en 2028. Buchanan va rapporter entre 7 et 8 millions d'euros au Club de Bruges, sans compter les bonus.

Comme l'explique le journaliste italien spécialisé en transferts Gianluca DiMarzio, Buchanan signera son contrat ce jeudi dans la foulée de sa visite médicale. Il est actuellement présent à Milan.

🚨🛩 Tajon Buchanan has landed in Milano. Contract to be signed later today, after medicals, to complete his Inter move from Club Brugge. ⚫️🔵 @DiMarzio pic.twitter.com/41GH1i6tqy