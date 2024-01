Un avenir loin de l'AC Milan pour Charles De Ketelaere ?

De Ketelaere a d'ailleurs réalisé l'un de ses meilleurs matchs ce mercredi face à Sassuolo en Coupe d'Italie. Le Diable Rouge a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Depuis son arrivée en prêt cet été, De Ketelaere a marqué 6 buts et délivré 5 assists en 21 rencontres. Des statistiques qui prouvent qu'il est bien installé dans le système de Gian Piero Gasperini, qui l'apprécie.

Et si l'ancien de Bruges...ne revenait finalement pas à Milan ? On sait que son prêt comporte en effet une option d'achat - fixée à 22 millions d'euros. Selon les informations de Nicolo Schira, l'Atalanta serait intéressé par lever cette option. L'AC Milan réaliserait alors là une mauvaise affaire, ayant acheté le joueur pour 36,5 millions d'euros il y a seulement un an et demi...

