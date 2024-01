🎥 La masterclass de Charles De Ketelaere en Coupe d'Italie

Charles De Ketelaere semble désormais bien installé dans cet Atalanta-là. Auteur de deux buts dans le mois de décembre et malgré une première rencontre passé entièrement sur le banc récemment, le Diable Rouge est un joueur important du système de Gian Piero Gasperini.

Ce mercredi en 8e de finales de la Coupe d'Italie face à Sassuolo, l'ancien du Club de Bruges s'est offert une prestation de haute volée. Il a ouvert le score à la 24e, avant de doubler la mise à la 63e. Pour finir, il a offert l'assist à Miranchuk sur le 3-0. Sassuolo reviendra finalement à 3-1.

De Ketelaere compte désormais 6 buts et 5 assists en 21 rencontres jouées cette saison avec l'Atalanta. Le club bergamasque est qualifié pour les quarts de finale de la compétition et connaîtra prochainement son adversaire.

