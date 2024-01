Pep Guardiola fait une nouvelle update sur De Bruyne, qui commence à se faire attendre !

Mais quand reverra-t-on Kevin De Bruyne sur les pelouses ? Pep Guardiola a sous-entendu que ce ne serait pas encore pour ce week-end.

Quand Kevin De Bruyne est revenu dans le groupe de Manchester City en fin d'année 2023, pour la Coupe du Monde des Clubs, on se disait que ses premières minutes depuis août ne tarderaient pas. Mais quelques semaines plus tard, elles se font encore attendre. Le 30 décembre dernier, KDB était sur le banc pour la première fois depuis le 11 août et sa blessure contre Burnley.

Mais pour le retour sur le terrain, il faudra peut-être encore attendre. Ce dimanche, City affronte Huddersfield et Pep Guardiola ne fait aucune promesse. "Kevin a tellement envie de jouer, et il se sent frais. Mais nous devons être prudents. C'était une blessure très grave", rappelle l'entraîneur catalan. "Et notre priorité est qu'il ne rechute pas".

L'inquiétude est donc toujours perceptible concernant De Bruyne, qui a toujours été assez sensible à l'enchaînement des rencontres. "Ce sont les premières minutes qui sont risquées, avec l'enthousiasme du retour. Je ne suis pas médecin, mais il faut d'abord qu'il accumule des minutes d'entraînement. Je veux que Kevin redevienne le Kevin qui a joué pour nous ces dernières années, ses qualités ne se perdent pas". Et côté Belge, on ne va pas non plus le presser : l'objectif est qu'il soit frais... pour l'Euro 2024 !