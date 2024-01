Surprenant : à peine deux Belges dans le top 100, trois joueurs du Real Madrid dans le top 5

L'Observatoire Européen du Football a publié une nouvelle liste mentionnant les 100 joueurs les plus chers du monde. Et la Belgique n'est plus vraiment à la mode.

Ainsi, la Belgique ne place plus que deux joueurs dans le top 100 des joueurs les plus chers du monde à l'heure actuelle. Il s'agit de Jérémy Doku, classé à la 38e place à 100,3 millions d'euros, et Loïs Openda, classé à la 63e place à 84,5 millions d'euros. Ce classement prend en compte des facteurs détaillés par le CIES comme l'âge du joueur, les montants payés dans le passé par des joueurs du même profil, la durée de leur contrat, etc... C'est probablement le critère de l'âge qui écarte, par exemple, Kevin De Bruyne du top 100. Le joueur le plus cher du monde selon le CIES est actuellement Jude Bellingham, star du Real Madrid, estimé à 267,5 millions d'euros. Erling Haaland, Vinicius Jr, Rodrygo et Bukayo Saka sont les 4 autres joueurs avec une valeur supérieure à 200 millions d'euros. Le Real Madrid est le club le plus représenté au sommet du classement, avec 3 joueurs dans le top 5. The 🔟 most expensive* players 💵

🥇 @BellinghamJude 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €2⃣6⃣8⃣m

🥈 @ErlingHaaland 🇳🇴 €2⃣5⃣1⃣m

🥉 @vinijr 🇧🇷 €2⃣5⃣0⃣m#Rodrygo 🇧🇷 #Saka 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Foden 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Gavi 🇪🇸 #Alvarez 🇦🇷 #Musiala 🇩🇪 #Odegaard 🇳🇴

* Transfer value as per @CIES_Football model

Top 💯 👉 https://t.co/P1kLZlxs2x pic.twitter.com/MmMcxxpnQP — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 4, 2024