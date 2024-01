Tajon Buchanan, nouveau "flop" made-in Bruges ?

Quel bilan tirer du passage de Tajon Buchanan en Jupiler Pro League ? Celui d'un joueur qui n'a pas tenu ses promesses, comme le prouve bien son prix de vente peu élevé.

Lorsque Tajon Buchanan (24 ans) a signé au Club de Bruges en août 2021, six mois avant son arrivée (il a terminé la saison de MLS), tout le monde s'accordait à dire que c'était un coup de maître. Le Club payait plus de 6 millions d'euros pour le grand talent canadien, que les observateurs de Major League Soccer voyaient comme un futur grand. Toute l'Europe s'arrachait Buchanan.

La première moitié de saison de Tajon Buchanan avec Bruges ne sera pas des plus convaincantes, mais le talent était visible. Les statistiques ne suivaient pas encore, mais le temps d'adaptation depuis la MLS était logiquement nécessaire. On attendait cependant beaucoup du Canadien la saison suivante.

Mais l'ailier ne confirmera pas, dans une saison il est vrai très décevante pour le Club. Des blessures mais aussi un rôle bien plus défensif que ce auquel on s'attendait donneront un bilan moyen : 32 matchs pour un seul but, là où il trouvait assez fréquemment le chemin des filets au New England Revolution. Et sous Ronny Deila, surprise encore : Buchanan... recule encore d'un cran.

Désormais arrière droit à temps plein, le Canadien va étonnamment s'y épanouir et présenter de meilleurs chiffres : son compteur cette saison restera bloqué à 20 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Pas mal vu la forme moyenne des Blauw & Zwart. Suffisant pour se dire que Buchanan réussira à l'Inter Milan ? Pas forcément.

Un intérêt qui date pour Tajon Buchanan

Il faut dire que l'Inter a visiblement une idée en tête concernant le Canadien, puisque les rumeurs l'envoyant en Serie Date datent déjà de l'hiver 2022-2023. On annonçait un accord déjà trouvé, un départ imminent. Mais les performances qui ne décollaient pas pour "TJ" nous semblaient avoir mis du plomb dans l'aile aux rumeurs.

Il n'en était rien : voilà donc Buchanan intériste, quasi-officiellement. Pour... 7 millions d'euros, pouvant aller jusqu'à 10 avec divers bonus. Soit une plus-value maximale de 4 millions sur un joueur qu'on présentait comme une véritable pépite. Le genre de transfert dont, bien sûr, Bart Verhaeghe attendait plus. Un flop ? Pas vraiment non plus. Rappelons que Michal Skoras, transféré pour 4,5 millions l'été dernier, n'a pas inscrit le moindre but cette saison en D1A et peut déjà partir. Tout est relatif...