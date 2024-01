Drôle de mésaventure pour un cadre de Vincent Kompany

Un joueur de Burnley a connu une drôle de mésaventure. Charlie Taylor a en effet été déclaré insolvable par sa banque, en raison de factures non payées !

Charlie Taylor (30 ans) est un cadre de Burnley avec 18 matchs joués cette saison toutes compétitions confondues. Par le passé, il a notamment porté le maillot de Leeds United, et comptabilise déjà 149 matchs en Premier League. Plutôt discret, il a cependant eu la mauvaise surprise d'être déclaré... en faillite par sa banque.

En cause : des dettes et factures non payées, selon le Daily Mail. Une mauvaise nouvelle pour Taylor, et pour Vincent Kompany qui a bien assez de soucis comme cela à Burnley. Mais toute cette histoire ne serait qu'un malentendu. En effet, Charlie Taylor aurait été victime d'une erreur administrative.

L'affaire aurait été clarifiée et Charlie Taylor, qui ne souffre a priori d'aucun problème financier et est payé 30.000 livres par semaine à Burnley, a été blanchi par sa banque. Son insolvabilité devrait être annulée par la Cour Supérieure. Une simple frayeur pour le joueur, donc...