Le monde du football pleure la mort de l'une de ses plus grandes légendes

Mario Zagallo s'est éteint à l'âge de 92 ans. Il est le seul joueur et entraîneur de l'Histoire du football a avoir remporté 4 Coupes du monde.

Le Brésil est en plein deuil après l'annonce de la mort de Mario Zagallo. La triste nouvelle a été annoncée sur le compte Instagram de l'ancien joueur et entraîneur.

Zagallo a remporté 4 Coupe du monde. 2 en tant que joueur (1958 et 1962) et 2 en tant qu'entraîneur (1970 et 1994 - en tant qu'adjoint). Il était également entraîneur du Brésil lors de la défaite en finale de Coupe de monde 1998 face à la France.

L'ancien attaquant de Flamengo et de Botafogo avait été hospitalisé l'été dernier suite à une infection urinaire. Il avait également souffert de problèmes respiratoires.