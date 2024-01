Radja Nainggolan : "Je ne devrais pas du tout être un exemple pour la jeunesse"

Radja Nainggolan s'est recasé en Indonésie, au club de Bhayangkara. Il y gagne bien sa vie et se voit bien y jouer encore quelques années. Sa philosophie de vie n'a pas changé non plus.

Radja Nainggolan a vécu une très belle carrière de footballeur. Mais l'ancien Diable Rouge n'a jamais été le plus grand travailleur. "Le football n'a jamais été ma priorité. C'est un loisir pour lequel je suis doué et dont j'ai pu faire mon métier. Mais vivre pour le football ? Je n'ai jamais voulu cela", a-t-il admis dans une interview accordée à Het Gazet Van Antwerpen. "C'est pourquoi les gens m'ont toujours reproché de ne pas être un modèle pour les jeunes. Je ne devais pas non plus être un exemple eux. C'est à eux de construire leur propre avenir. Je dois simplement divertir les gens sur un terrain. Et ce que je fais en dehors, c'est mon truc", a-t-il continué. Radja Nainggolan se confie sur son avenir Nainggolan ne semble pas vouloir rester dans le monde du football après sa retraite. "C'est là que se déroule ma vraie vie et je trouve cela bien plus important que le football. C'est aussi en dehors du terrain que je vais devoir vivre pendant les 60 prochaines années." "J'ai aussi le temps d'y penser. En Indonésie, je peux certainement tenir encore trois ou quatre ans. Nous verrons ensuite ce qui se présentera à moi. J'ai pu mettre de côté une belle somme. Et je suis heureux d'avoir toujours pu m'amuser tout en construisant une belle carrière."