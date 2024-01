Radja Nainggolan a eu des offres surprenantes en Belgique : "Une blague comparé à ce que je gagne ici !"

Radja Nainggolan évolue désormais en Indonésie, pays de ses racines, où il est une star absolue. Il avait également des opportunités en Belgique, sur les terrains comme à côté.

Libre de contrat l'été passé, Radja Nainggolan (35 ans) n'est finalement pas revenu en Belgique. Cela semblait écrit : l'ex-Diable Rouge a finalement signé en Indonésie, pays où il est une véritable star, et il ne le regrette pas le moins du monde. Les offres en provenance d'Europe ne l'ont pas convaincu.

"Steven Defour m'a demandé si je ne pouvais pas venir au KV Malines, mais ce n'était pas sérieux. J'ai eu quelques propositions en D2 italienne, mais pour 200.000 euros, je ne vais pas faire l'effort, désolé", raconte Nainggolan dans la Gazet Van Antwerpen. En effet, le "Ninja" touche désormais 500.000 euros pour 6 mois en Indonésie. Son transfert a permis à son club, Bhayangkara, d'attirer de nombreux sponsors supplémentaires.

La Belgique, peu intéressante pour Nainggolan

"J'essaie aussi de gagner un peu d'argent en dehors du football. L'Indonésie est un pays gigantesque et les budgets sont bien plus importants", explique Nainggolan. En Belgique, c'est autre chose. "On m'a demandé de participer à l'émission Manhunt. Si vous saviez ce qu'on me proposait pour une journée de tournage... C'était une blague par rapport à ce que je touche en Indonésie pour un podcast ou une émission", assure-t-il.

Mais un show télévisé "à la flamande" l'intéresse, toutefois : "Erik Van Looy me demande depuis un petit temps de participer à The Smartest Person in the World. J'aimerais bien le faire juste pour le fun. Cette émission fait le buzz".